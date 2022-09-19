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لبنان

كتاب إلى مجلس القضاء الأعلى: لعدم اتخاذ أي قرار يتعلق بالتحقيق العدلي في جريمة المرفأ

Lebanon 24
19-09-2022 | 11:49
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تقدم المحاميان تمام الساحلي وشكري حداد بوكالتهما عن بعض أهالي ضحايا فاجعة 4 آب، ظهر اليوم بكتاب موجه إلى مجلس القضاء الأعلى تضمن شرحا عن "الأسباب التي تمنع كل من القاضيين غسان عويدات وحبيب مزهر من المشاركة في اجتماعات مجلس القضاء الأعلى المخصصة للبحث في قضية تفجير المرفأ".
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وخلص الكتاب إلى "الطلب من مجلس القضاء الأعلى التعاطي بحكمة وعدم اتخاذ أي قرار متعلق بالتحقيق العدلي بجريمة تفجير مرفأ بيروت لافتقار المجلس النصاب القانوني".
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