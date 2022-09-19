دولار "صيرفة" يرتفع اليوم.. كم بلغ؟

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أعلن مصرف لبنان في بيان، اليوم الإثنين، أن "حجم التداول على منصة صيرفة بلغ لهذا اليوم، 48 مليون دولار أميركي بمعدل 29800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".وأضاف البيان: "على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".يُشار إلى أن تسعيرة "صيرفة" يوم الجمعة كانت 29600 ليرة لبنانية.