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لبنان

بيانٌ من الجيش بشأن أحداث العدليّة.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
19-09-2022 | 12:19
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أعلنت قيادة الجيش - مُديرية التوجيه في بيانٍ، اليوم الإثنين، تفاصيل ما جرى مساءً في محيط قصر العدل في بيروت، خلال تحركات احتجاجية نفذها مواطنون للمطالبة بإطلاق سراح الناشطين محمد رستم وعبد الرحمن زكريا اللذين شاركا المودعة سالي حافظ بالدخول إلى مصرف "بلوم بنك" في السوديكو للحصول على وديعة مالية. 
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ووفقاً لقيادة الجيش، فإنّ دوريّة عسكرية تعرضت للرشق بالحجارة والاعتداء عليها بالعِصيّ من قبل متظاهرين قرب قصر العدل، وذلك أثناء تنفيذها مهمة حفظ أمن.
 
وأشارت القيادة إلى أن ما جرى أسفر عن إصابة 4 عسكريين بجروح، موضحة أن المتظاهرين أقدموا أيضاً على تحطيم عدد من السيارات المدنية.
 
ولفت الجيش إلى أنه العناصر العسكرية أطلق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين، في حين تم توقيف عدد من مُثيري الشغب.
 
 
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