جنبلاط التقى البخاري: حريصون على الاستقرار والدستور

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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري في دارته في كليمنصو، في حضور رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل ابو فاعور، حيث تم البحث في الأوضاع العامة.وقال جنبلاط عقب اللقاء: "تداولنا في العديد من الأمور، لكنه أكد حرص المملكة التاريخي على الاستقرار اللبناني واتفاق الطائف والدستور، وعلينا نحن اللبنانيين أن نحترم المواعيد الدستورية وننتخب رئيسا".