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لبنان

جنبلاط التقى البخاري: حريصون على الاستقرار والدستور

Lebanon 24
19-09-2022 | 12:27
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري في دارته في كليمنصو، في حضور رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل ابو فاعور، حيث تم البحث في الأوضاع العامة.
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وقال جنبلاط عقب اللقاء: "تداولنا في العديد من الأمور، لكنه أكد حرص المملكة التاريخي على الاستقرار اللبناني واتفاق الطائف والدستور، وعلينا نحن اللبنانيين أن نحترم المواعيد الدستورية وننتخب رئيسا".
 
وبحسب قناة الـ"أم تي في" فقد استمر لقاء جنبلاط وبخاري ٤٥ دقيقة وأكد خلاله السفير السعودي ضرورة التزام المواعيد الدستورية وانتخاب رئيس للجمهوريّة. 
 
وأفادت معلومات القناة أن البخاري قال لجنبلاط نريد رئيساً غير منغمس بالفساد والصفقات وليس من صف ٨ آذار. 
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