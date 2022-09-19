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لبنان

بعد اعتصام العدليّة في بيروت.. قطع طرقات وتحرّكات احتجاجيّة في الشمال

Lebanon 24
19-09-2022 | 13:23
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شهدت مناطق عديدة في الشمال تحرّكات شعبية وقطع طرقات، مساء اليوم الإثنين، احتجاجاً على توقيف الناشطين عبد الرحمن زكريا محمد رستم.

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ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد عمدت أهالي وأصدقاء الناشطين إلى قطع أوتوستراد البالما لبعض الوقت وذلك أثناء عودتهم من بيروت عقب تنفيذهم اعتصاماً في محيط قصر العدل خلال ساعات النهار، للمطالبة بالإفراج عن زكريا ورستم.

وبعد زحمة سير خانقة بسبب قطع الطريق، أنهى الناشطون تحرّكهم وفُتح المسار أمام المارّة والسيارات.

تحركات أمام سرايا طرابلس والقبة والعبدة

كذلك، بادر شبانٌ في محيط سرايا طرابلس ومنطقة القبة، إلى قطع الطريق احتجاجاً على توقيف شبانٍ في بيروت خلال اعتصام العدلية. 

وفي منطقة العبدة، حصل تحرك أيضاً على خلفية توقيف زكريا ورستم، حيث جرى قطع الأوتوستراد من قبل بعض المُحتجين.
 
 
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