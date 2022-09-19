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لبنان

تحرّك من الجيش أحبطَ عملية تهريب في ذروتها.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
19-09-2022 | 13:59
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أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال بأنّ الجيش تمكّن، أمس الأحد، من إحباط عملية تهريب أشخاص على متن زورقٍ بحري عند شاطئ منطقة العريضة. 

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ووفقاً للمعلومات، فإنّ القوة العسكريّة أوقفت جميع رُكّاب الزورق الذين كانوا يتحضرون لمغادرة الشواطئ اللبنانية، وقد جرى اقتياد الجميع إلى التحقيق بإشراف القضاء المُختص. 
 
 

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