تحرّك من الجيش أحبطَ عملية تهريب في ذروتها.. إليكم ما حصل

أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال بأنّ الجيش تمكّن، أمس الأحد، من إحباط عملية تهريب أشخاص على متن زورقٍ بحري عند شاطئ منطقة العريضة.



Advertisement ووفقاً للمعلومات، فإنّ القوة العسكريّة أوقفت جميع رُكّاب الزورق الذين كانوا يتحضرون لمغادرة الشواطئ اللبنانية، وقد جرى اقتياد الجميع إلى التحقيق بإشراف القضاء المُختص. ووفقاً للمعلومات، فإنّ القوة العسكريّة أوقفت جميع رُكّاب الزورق الذين كانوا يتحضرون لمغادرة الشواطئ اللبنانية، وقد جرى اقتياد الجميع إلى التحقيق بإشراف القضاء المُختص.