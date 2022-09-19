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لبنان

خبرٌ يهمّ المواطنين.. هل ستزدادُ التغذية الكهربائية؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-09-2022 | 14:00
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قالت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24"، اليوم الإثنين، إنه من المتوقع أن تصل شحنة جديدة من الفيول العراقي إلى لبنان في فترة تتراوح بين أسبوع و 14 يوماً كحدّ أقصى، موضحة أن "المعامل الحرارية ما زالت متوقفة حتى الساعة ولا قرار بتشغيلها في الوقت الراهن".
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وأكدت المصادر أن معدل الطاقة المُنتجة على الشبكة العامة تصل إلى حدود الـ100 ميغاواط كحدّ أقصى وذلك عبر المعامل الكهرومائية، مشيرة إلى أن الطاقة المتوفرة حالياً لا تكفي سوى لساعة كهرباء في الوقت الراهن.

وكانت المصلحة الوطنيّة لنهر الليطاني أعلنت، اليوم، أنه نظراً لانحسار انتاج المعامل الحرارية لدى مؤسسة كهرباء لبنان بسبب نفاد مادة الفيول، فقد اضطرت المصلحة لربط معاملها على شبكة التوتر العالي لتلبية طلب بعض المرافق العامة الاساسية، لكنه وبسبب الوضع السيء لهذه الشبكة وبسبب عدم القدرة على ضبط الحمولات، فقد تضررت المجموعة رقم 1 في معمل شارل الحلو ليتوقف إنتاجها، مما اضطر المصلحة لزيادة ساعات التقنين على الشبكات المغذاة من معاملها.

وأكدت المصلحة أن فرقها الفنية تعملُ جاهدة لاصلاح المجموعة رقم 1 في معمل شارل لإعادتها الى الانتاج في اقرب فرصة ممكنة،  وحينها ستعود التغذية الكهربائية إلى وضعها السابق.
 
ماذا عن الفيول الإيراني؟
 
أعلنت السفارة الإيرانية في بيروت عبر قناة "المنار"، اليوم الإثنين، أنّ السفن الإيرانيّة المُحمّلة بالفيول ستكون جاهزة خلال أسبوع أو أسبوعين للابحار باتجاه لبنان، مشيرة إلى أن مكان رسو تلك السّفن سيُحدده الجانب اللبناني. 

ووفقاً للسفارة، فإن "الوفد اللبناني الذي زار طهران يُجري مباحثات مع وزارتي الطاقة والنفط هناك"، موضحة أن "المباحثات تشملُ 3 مواضيع أساسية وهي مساعدة لبنان في مجال الفيول، إصلاح شبكات الكهرباء وبناء معامل لتوليد الطاقة الكهربائية". 
 



 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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