مسؤول عسكري إسرائيلي عن "حزب الله": "نعملُ لإبعاده عن سوريا"

نقلت قناة "الجزيرة" عن قائد فرقة الجولان في الجيش الإسرائيلي قوله إن الجيش يعمل "على إبعاد حزب الله وإيران عن جنوبي سوريا".

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وكانت صحيفة "معاريف" قد نقلت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قوله إن "استخراج الغاز من حقل كاريش لا علاقة له بالمفاوضات مع لبنان".وأكد أن عملية الاستخراج ستبدأ "عندما يكون ذلك ممكنا".وتابع قائلأً: "يمكن ويجب الوصول إلى اتفاق على الحدود البحرية مع لبنان".