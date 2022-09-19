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لبنان

سيارات مجهولة و "رميُ أشخاص".. ماذا جرى في ساحة الشهداء؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-09-2022 | 14:29
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أفادت معلومات "لبنان24" بأنّ الشبان الذين جرى توقيفُهم، اليوم الإثنين، خلال احتجاجات العدليّة، قد جرى إيصالهم بواسطة سيارات مجهولة الهويّة إلى منطقة ساحة الشهداء في بيروت.
 
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وبحسب المعلومات، فإنّ عدداً من الأشخاص الموجودين هناك استطاعوا التعرّف على الشبان الذين كانوا موقوفين، وقد أفيد بأن حالتهم الصحية غير جيّدة الأمر الذي استدعى نقلهم إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج. 
 
ووفقاً للمصادر، فإن من بين الذين نُقلوا إلى إحدى المستشفيات في بيروت، كان الناشط "ع.ح.".
 
وفي السياق، فقد تبين أن أحد نواب "قوى التغيير" تابع ملف هؤلاء الشبان، وقال "إن هؤلاء تعرّضوا للخطف لا للتوقيف، وقد جرى رميُهم على الطريق".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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