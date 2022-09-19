Advertisement

لبنان

زيارة "غير عاديّة".. مدينة لبنانيّة تستقطبُ دولةً بارزة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-09-2022 | 14:49
A-
A+
Doc-P-992163-637992212678961854.jpg
Doc-P-992163-637992212678961854.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علّقت مصادر متابعة على حراك السفيرة الفرنسية آن غريو الأخير في مدينة صيدا، حيث التقت، اليوم الإثنين، فاعلياتها السياسية.

Advertisement
ورأت المصادر أنّ "الأخيرة عادت لتُركّز على مدينة صيدا وفاعلياتها انطلاقاً من أمرين أساسيين: الأول وهو تأكيد الفرنسيين على دور المدينة كعنصرٍ فاعلٍ خلال المرحلة المقبلة لاسيما على صعيد الاستثمارات الاقتصادية، وثانياً إبقاء صلة وصلٍ وخطوطٍ بين السفارة الفرنسية وفاعليات المدينة من أجل الإطلاع على المواقف والتنسيق بشأن أي استحقاقات مُقبلة". 

ولفتت المصادر إلى أن لقاءات غريو مع النائبين أسامة سعد وعبد الرحمن البزري في صيدا، تخللها كلامٌ عن استحقاق رئاسة الجمهورية، موضحةً أنّ المواقف كانت موحّدة بشأن إتمام الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقتٍ ممكن، وأضافت: "السفيرة الفرنسية أكدت أمام سعد والبزري تمسّك باريس بوحدة واستقرار لبنان، وبضرورة انتخاب رئيسٍ يحظى بإجماع القوى السياسية".
 
وبحسب المصادر، فإن اللقاءات تخللت أيضاً نقاشاً بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وكان هناك تأكيدٌ على تمسك لبنان بحقوقه وعدم التنازل عنها. 
 
 

المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:43 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:20 | 2022-09-19
17:07 | 2022-09-19
16:56 | 2022-09-19
16:55 | 2022-09-19
16:49 | 2022-09-19
16:45 | 2022-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website