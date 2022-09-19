انفجارٌ داخل مخيم عين الحلوة - صيدا.. هل من إصابات؟

انفجرت قنبلة يدوية، مساء اليوم، بين حي طيطبا ومنطقة البركسات داخل مخيم عين الحلوة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في صيدا.

ووفقاً للمعلومات، فإن الإنفجار لم يُسفر عن وقوع إصابات، لكنه أثار الذعر في صفوف الأهالي.