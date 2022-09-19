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لبنان

انفجارٌ داخل مخيم عين الحلوة - صيدا.. هل من إصابات؟

Lebanon 24
19-09-2022 | 15:18
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انفجرت قنبلة يدوية، مساء اليوم، بين حي طيطبا ومنطقة البركسات داخل مخيم عين الحلوة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في صيدا.
 
ووفقاً للمعلومات، فإن الإنفجار لم يُسفر عن وقوع إصابات، لكنه أثار الذعر في صفوف الأهالي. 
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