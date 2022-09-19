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لبنان

بشأن سعر البنزين.. هذا ما كشفه وزير الطاقة

Lebanon 24
19-09-2022 | 15:52
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قال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، اليوم الإثنين، إنّه "النجاح الذي جرى تحقيقه مؤخراً تمثل في وقف الدعم العشوائي في قطاع المحروقات"، وأضاف: "منذ البداية تحدثت عن ضرورة توجيه الدعم وتحديداً إلى قطاع النقل العام، ويجب توحيد سعر الصرف".
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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، أشار فياض إلى أن "الهدف هو تسهيل حياة الناس وتأمين المازوت والبنزين بأفضل الأسعار الممكنة، وفي الوقت نفسه عدم كسر القطاع"، وأردف: "الرقابة التي نقوم بها اقتصاديّة لا أمنية ونحرض على عدم عودة الطوابير ونعمل على إطلاق منصة تُعلن عن أسعار المحروقات يومياً، وحينها لا يعود هناك حاجة لصدور جداول أسعار". 
 
وكان "لبنان24" كشف في تقرير خاص له يوم 11 كانون الثاني 2022، أنّ "وزارة الطاقة تعملُ مع شركة متخصصة على تحضيرِ منصة رقمية خاصة يصدر عليها جدول تسعير المحروقات يومياً، ويمكن لجميع الناس معاينتها على هواتفهم".
وتابع التقرير: "بشكل متتابع، ستظهر أسعار المحروقات على تلك المنصة، على ألا تكون مرتبطة بحضور الموظفين إلى الوزارة الذين يضعون جدول التسعير يدوياً".
وختمت المصادر: "أرقام الجدول ستتغير تباعاً أوتوماتيكياً بناء لخاصية تقنية معينة وستكون واضحة المعالم مثل الجدول الذي يصدر عادة عن المديرية العامة للنفط". 
 
 
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