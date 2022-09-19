بوحبيب يشارك في افتتاح أعمال مؤتمر "أهداف التنمية المستدامة" في نيويورك

شارك وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب في افتتاح اعمال مؤتمر "أهداف التنمية المستدامة" برعاية الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس وحضور رؤساء واعضاء وفود الدول المشاركة في اعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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كذلك، اجتمع بو حبيب بأمين سر حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين وبحث معه ازمة النزوح السوري الى لبنان والعلاقات الثنائية.

وفي اجتماع مع وزير خارجية المالديف عبدالله شهيد، تم بحث التعاون الثنائي لا سيما تبادل الترشيحات في المنظمات الدولية.

كذلك، عقد بوحبيب لقاء مع نائب وكيل الامم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا ووكيلة الامين العام لادارة الشؤون السياسية وبناء السلام روز مار دي كارلو، وقد بحث معها عمل قوات "اليونيفيل" في الجنوب وأهمية التنسيق والتعاون مع الجيش اللبناني.