بسبب مُسدّس.. حصل ما لم يكن في الحُسبان داخل "جبّانة" في طرابلس!

أصيب المواطن "ي.م" بطلق ناري في قدمه أثناء لهوه بمسدس حربي داخل جبانة جبل محسن في طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

وعلى الفور، جرى نقل الجريح إلى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة للعلاج، ووصفت حالته بالمستقرة.