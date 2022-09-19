الحلبي يبحث في نيويورك سبل دعم القطاع التربوي في لبنان

تابع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، برنامج زيارته إلى نيويورك، حيثُ عقد العديد من اللقاءات الثنائية على هامش قمة تحويل التعليم في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك.



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وشكر الحلبي لسافيدرا الدعم الذي قدمه البنك الدولي إلى قطاع التعليم في لبنان، عارضاً للتحديات التي يواجهها لبنان في هذا الصدد. وكان اللقاء الأول للحلبي مع مدير التعليم في البنك الدولي السيد خايمي سافيدرا، وقد جرى عرض للملفات التربوية والبرامج الممولة عن طريق المؤسسة الدولية.وشكر الحلبي لسافيدرا الدعم الذي قدمه البنك الدولي إلى قطاع التعليم في لبنان، عارضاً للتحديات التي يواجهها لبنان في هذا الصدد.

مع هذا، فقد شرح الحلبي صعوبة الوضع هذا العام نظراً إلى تدني رواتب لأساتذة في ظل استمرار تدهور العملة اللبنانية، إضافة إلى عدم توافر الموارد التشغيلية كالكهرباء والمازوت.



ولفت الحلبي أيضاً إلى التحديات التي تواجهها الجامعة اللبنانية، مشدداً على أنها "الجامعة الرسمية الوحيدة في لبنان، وبالتالي يجب مساعدتها للاستمرار، خصوصاً وأننا على عتبة بداية العام الدراسي الجديد".