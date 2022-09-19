سلام وقع مذكرة تفاهم مع رئيسة المركز التربوي بهدف لإطلاق برنامج توعية تربوية

وقع وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق مذكرة تفاهم، تتعلق بإطلاق برنامج توعية تربوية – اقتصادية في شأن مواضيع عدة تهم المعلمين والمتعلمين وذويهم، كما وتهم جميع العاملين في القطاع التربوي، من خلال إذكاء دافعيتهم ليصبحوا فاعلين أكثر في مجال الاقتصاد، في إطار ما حددته المناهج الجديدة للتعليم الصادرة بالمرسوم رقم 10227 تاريخ 1997/5/8، والتعميم الخاص الذي صدر في العام 1999، وفي المناهج التي هي قيد التطوير ويعمل عليها المركز التربوي راهنا.

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