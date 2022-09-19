خارطة جديدة لتوزيع القوى

أتاحت، حسب دبلوماسي غربي، الخارطة الجديدة لتوزيع القوى والكتل داخل مجلس النواب الفرصة لأكثر من طرف إقليمي ودولي للدخول إلى البازار الرئاسي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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