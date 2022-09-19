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لبنان

تفاقم الوضع داخل الجسم القضائي

Lebanon 24
19-09-2022 | 17:20
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تفاقم الخلاف داخل الجسم القضائي حول عدة نقاط محورية ليس منها فقط فض الاعتكاف والقبول بالعرض المالي المطروح لتحسين الرواتب، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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