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لبنان
تفاقم الوضع داخل الجسم القضائي
Lebanon 24
19-09-2022
|
17:20
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تفاقم الخلاف داخل الجسم القضائي حول عدة نقاط محورية ليس منها فقط فض الاعتكاف والقبول بالعرض المالي المطروح لتحسين الرواتب، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر:
اللواء
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