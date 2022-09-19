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لبنان
هبة الفيول الإيرانية بين التفاؤل اللبناني وبلبلة تصريحات خارجية طهران
Lebanon 24
19-09-2022
|
22:11
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عادَ موضوع الهبة الإيرانية من الفيول إلى الواجهة، مع إجراء الوفد اللبناني التقني الموجود في طهران محادثات مع المسؤولين الإيرانيين، سيعد بنتيجتها تقريراً لوزير الطاقة وليد فياض فور عودة الوفد إلى بيروت غدا.
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وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أمس، أن «مسألة إرسال وقود مجاني إلى لبنان لم تطرح»، فيما لفت إلى أن «طهران تحاول مساعدة بيروت على حل مشكلاتها الاقتصادية». وكالعادة، استخدم كلام كنعاني للتصويب على الهبة باعتبار أن «الكلام عنها كذبة وغير صحيح»، قبلَ أن تعلن السفارة الإيرانية في بيروت أن «السفن المحمّلة بالفيول الإيراني ستكون جاهزة خلال أسبوع أو أسبوعين للإبحار إلى لبنان والرسو في الميناء الذي يحدّده الجانب اللبناني». وفي كلام لقناة «المنار» أشارت مصادر السفارة إلى أن الوفد اللبناني الموجود في إيران يجري محادثات مع وزارتي الطاقة والنفط الإيرانيتين حول ثلاثة مواضيع هي: مساعدة لبنان في مجال الفيول وفق الاتفاق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة والمياه وليد فياض، إصلاح شبكة الكهرباء وبناء معامل لتوليد الطاقة الكهربائية.
وأكّدت مصادر مطلعة لـ "الأخبار" أن «الجانب الإيراني أكد جاهزيته لإرسال باخرة من الفيول أويل، لكن يحتاج إلى عملية استبدال كما يحصل مع الفيول العراقي ليوافق المواصفات اللبنانية». وفي ما يتعلق بالمعامل، قالت المصادر إن «وفد وزارة الطاقة غير مختص بالمعامل بل بالمشتقات النفطية»، و«إذا كانت الحكومة اللبنانية جدية فعلاً وصادقة النية فإن الأمور تسير باتجاه إيجابي».
وكتبت "الديار": سادت البلبلة امس، بشأن تصريحات صادرة عن الخارجية الايرانية بشأن هبة الفيول المفترضة للبنان، ففيما كان الوفد الرسمي اللبناني يجول في طهران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن طهران تحاول مساعدة لبنان على حل مشاكله الاقتصادية، لا سيما بشأن الطاقة، لكنه اكد انه لا يوجد» حديث عن تقديم أي منح مجانية». على الاثر تواصل السفير الايراني في بيروت مع وزير الطاقة وليد فياض نافيا مضمون تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، مجددا استعداد بلاده لمنح لبنان «هبة» فيول لمساعدته في تشغيل معامل الكهرباء، فيما اكدت اوساط رئيس الحكومة انه ينتظر عودة الوفد اللبناني من طهران لازالة الالتباسات حول هذا الموقف. ووفقا لمصادر مطلعة يفترض ان يتلقى الوفد اليوم اجوبة نهائية من قبل الايرانيين حول ماهية القدرة الايرانية على تزويد لبنان بحو 700 الف طن من «الفيول». وقد زار الوفد عدد من مصافي التكرير والتقى عدد من التجار، وتبين ان الفيول مطابق للمواصفات اللبنانية، لكن تبقى امكانية تأمين الكميات غير واضحة بعد بسبب ارتباطات التجار بعقود مسبقة.
وكتبت "اللواء": توقعت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان وصول شحنة جديدة من الفيول العراقي إلى لبنان في فترة تتراوح بين أسبوع و 14 يوماً كحدّ أقصى، موضحة أن «المعامل الحرارية ما زالت متوقفة حتى الساعة ولا قرار بتشغيلها في الوقت الراهن».
وأكدت المصادر أن معدل الطاقة المُنتجة على الشبكة العامة تصل إلى حدود الـ100 ميغاواط كحدّ أقصى وذلك عبر المعامل الكهرومائية، مشيرة إلى أن الطاقة المتوفرة حالياً لا تكفي سوى لساعة كهرباء في الوقت الراهن.
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