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لبنان
بعد رحيل جورج الراسي... ماجدة الرومي تتكفّل بتأهيل "طريق الموت"
Lebanon 24
20-09-2022
|
00:10
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تكفلت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بتأهيل الطريق الدولية بين لبنان وسوريا، بعد أسابيع من حادث مأساوي راح ضحيته الفنان جورج الراسي.
وامتد تأهيل الطريق حتى مداخل مدينة عنجر في منطقة البقاع شرقي لبنان، حيث ثبتت إشارات تحذيرية وأضواء لتجنب الحوادث في المناطق الخطرة.
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وبحسب المعلومات فقد تم وضع انارة جديدة وإشارات على مسافة 200 متر لتحذير السائقين من الخطر، كما تم تثبيت عاكس الضوء واتخاذ كل الاحتياطات لتجنب حوادث السير".
رسالة شكر
ومساء الإثنين، وجهت أسرة الراسي رسالة شكر للنجمة اللبنانية على إعادة تأهيل "طريق الموت".
ووثقت الفنانة نادين الراسي شقيقة جورج رسالة الشكر لماجدة الرومي عبر حساباتها الإلكترونية، قالت فيها: "أنا وكل عائلة الراسي ألف تحية وشكرا لأختنا العزيزة والعزيزة ماجدة الرومي والجيش اللبناني. بدمك يا أخي صار طريق الموت طريق عبور".
وتوفي جورج الراسي في الساعات الأولى من صباح السبت 27 أغسطس، بعد تعرضه لحادث مروري على الطريق بين سوريا ولبنان، حيث اصطدمت سيارته بحاجز وسط الطريق أثناء عودته من دمشق.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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