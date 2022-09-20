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لبنان

لقاء جعجع ـ الجميل...أين ومتى؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-09-2022 | 01:30
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يقول بعض المطلعين على خلفية الإتصالات القائمة بين رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل ونائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان إنها بلغت مرحلة متقدمة جدًّا، ولم يعد ينقصها سوى تحديد موعد وجدول أعمال اللقاء المنتظر بين رئيسي الحزبين سامي الجميل وسمير جعجع، في حضور جميع الذين عملوا على تقريب المسافات بينهما من الفريقين

إلاّ أن تحديد مكان اللقاء يبقى متروكًا حتى اللحظات الأخيرة، وذلك بسبب الإحتياطات الأمنية التي يتخّذها رئيس "القوات" في تنقلاته خارج مقرّه في معراب، وهو الذي رأى أنه من اللياقة، ونظرًا إلى رمزية حزب "الكتائب" ومكانته النضالية، أن يصار اللقاء خارج معراب

ومن المرجّح أن يتمّ اللقاء في منزل أحد الأصدقاء المشتركين في منطقة جبل لبنان، على الا يعلن عن الزمان والمكان إلاّ بعد حصوله، على أن يتولّى جهازا الإعلام في الحزب تغطية اللقاء، بالصوت والصورة، وتوزيعه لاحقًا على وسائل الإعلام.

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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