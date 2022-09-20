ماذا وراء زيارة باسيل لطرابلس؟

لافتة كانت زيارة رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل إلى طرابلس، يوم الأحد الماضي، حيث رأت فيها أوساط متابعة أنّها تأتي في إطار التحضير للإنتخابات النيابيّة المقبلة، فـ"القوّات اللبنانيّة" نجحت بالفوز في مقعدٍ، والنائب جميل عبود فاز بأصوات قليلة جدّاً على لائحة النائب أشرف ريفي.

وتعتبر الأوساط أنّ باسيل بدأ بتشجيع السياحة الطرابلسيّة من جهّة، والإنماء من جهّة أخرى، حيث أعلن عن معاودة العمل في شارع "مينو". وتشير إلى أنّه بعد عزوف الرئيس سعد الحريري، أصبحت الإنتخابات في المدينة مفتوحة على كافة الإحتمالات، حيث فاز مرشّحون من 6 لوائح مختلفة.

وتلفت الأوساط إلى أنّ باسيل لو قرّر خوض الإنتخابات في طرابلس إلى جانب رئيس تيّار "الكرامة" فيصل كرامي، فإنّ بإمكانه منافسة "القوّات" على أحد المقاعد المسيحيّة في المدينة.

وتختم الأوساط أنّ باسيل وبعد تراجع شعبيته في الشارع المسيحيّ، وفوزه بمقاعد نيابيّة بسبب تحالفاته، يبحث عن فرصة جديدة في طرابلس، لزيادة عدد كتلته في العام 2026.