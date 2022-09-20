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لبنان

4 جرحى في حادث سير (صور)

Lebanon 24
20-09-2022 | 01:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع  حادث سير على طريق عام الضنية، ما أدى الى وقوع 4 اصابات .

وعلى الفور حضرت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة وعملت على نقل المصابين الى بعض مستشفيات المنطقة.
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حادث سير

الضنية

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