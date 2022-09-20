4 جرحى في حادث سير (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير على طريق عام الضنية، ما أدى الى وقوع 4 اصابات .



وعلى الفور حضرت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة وعملت على نقل المصابين الى بعض مستشفيات المنطقة.

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