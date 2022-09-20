الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة

صدر عن قيادة الجيش ــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"ستقوم وحدة من الجيش بتاريخي 20 و21 / 9 / 2022 ما بين الساعة 8.00 وحتى الانتهاء، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب تم الرطيبة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".

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وفي بيان ثان، اعلنت ان "وحدة من الجيش ستقوم بتاريخ 20 / 9 / 2022 ما بين الساعة 9.00 والساعة 18.00 بإجراء تمارين تدريبية في مناطق: العاقورة، اللقلوق وتنورين، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".

كذلك اصدرت بيانا ثالثا، اشارت في خلاله الى انه "بتاريخي 20 و28 /9 /2022 ما بين الساعة 8,00 والساعة 24.00 من كل يوم، ستقوم وحدة من الجيش في حقل رماية مزرعة حنوش - حامات، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".

واعلنت في بيان رابع ان "وحدة من الجيش ستقوم لغاية 23 /9/ 2022، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية ثكنة داني حرب - غوسطا تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة".

وختاما، افادت ان "وحدات من الجيش ستقوم لغاية 29 / 9 / 2022، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية، في مجمع الحريري – كفرفالوس، حقل رماية ثكنة داني حرب - غوسطا، حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، ومنشآت الزهراني، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحيّة".