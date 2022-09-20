أسعار المواد الغذائية في لبنان... هذا ما كشفه رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية

أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان، هاني بحصلي أن "مؤشر البنك الدولي لتضخم أسعار الغذاء بنسبة 240% فيه مغالطة لأنّ تقارير البنك تخلط بين ارتفاع اسعار الغذاء عالمياً وانخفاض القدرة الشرائية أيّ ارتفاع التضخّم"

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وفي حديث عبر "صوت لبنان، قال البحصلي: "نحن لا نتفوّق على أسعار البلدان المجاورة واذا راقبنا أسعارنا بالدولار نلاحظ أنها أرخص لكن مع تضخّم العملة ايّ انخفاض القيمة الشرائية للمواطن يُصبح من الصبيعي أن ترتفع"

وأضاف: "يجب قراءة الأرقام بطرقٍ علميّة ما يعني أننا لسنا بألف خير فالواقع صعب لكن لا داعي للتهويل أكثر وعلينا البتّ بالحلول الإصلاحية".