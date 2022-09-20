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لبنان

أسعار المواد الغذائية في لبنان... هذا ما كشفه رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية

Lebanon 24
20-09-2022 | 02:10
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أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان، هاني بحصلي أن "مؤشر البنك الدولي لتضخم أسعار الغذاء بنسبة 240% فيه مغالطة لأنّ تقارير البنك تخلط بين ارتفاع اسعار الغذاء عالمياً وانخفاض القدرة الشرائية أيّ ارتفاع التضخّم"  
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وفي حديث عبر "صوت لبنان، قال البحصلي: "نحن لا نتفوّق على أسعار البلدان المجاورة واذا راقبنا أسعارنا بالدولار نلاحظ أنها أرخص لكن مع تضخّم العملة ايّ انخفاض القيمة الشرائية للمواطن يُصبح من الصبيعي أن ترتفع"
 
وأضاف: "يجب قراءة الأرقام بطرقٍ علميّة ما يعني أننا لسنا بألف خير فالواقع صعب لكن لا داعي للتهويل أكثر وعلينا البتّ بالحلول الإصلاحية".

لبنان

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