Advertisement

لبنان

عز الدين: لمنع دخول أي منتجات أو سلع تؤثر على صحة الأطفال والمواطنين

Lebanon 24
20-09-2022 | 03:16
A-
A+
Doc-P-992292-637992660580955126.jpg
Doc-P-992292-637992660580955126.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اتصلت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين، بالمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر، بعد تداول  معلومات عن منتج غذائي دخل الاسواق  اللبنانية وتبين أثره السلبي على الصحة في دول اخرى، وطالبته بمنع دخول هذا المنتج الى لبنان بشكل قاطع حفاظا على الصحة العامة.
Advertisement

وطالبت عز الدين بـ"اتخاذ الاجراءات المتشددة من قبل الجهات المعنية لمنع دخول هذه المنتجات او اي سلع تؤثر على صحة الاطفال والمواطنين".
 
 
واعتبرت ان "هذه المسألة لا تحتمل اي تساهل او تهاون"، متمنية على وسائل الاعلام والمؤسسات التربوية ان "تقوم بدورها التوعوي في هذا المجال".

وتبين ان المنتج يحتوي نسبة عالية من البهارات تؤثر على سرعة دقات القلب وارتفاع الضغط، وقد تصل التأثيرات الى حد التسبب بنزيف وبخاصة عند الاطفال دون الثامنة عشرة.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:13 | 2022-09-20
08:00 | 2022-09-20
06:00 | 2022-09-20
05:00 | 2022-09-20
09:01 | 2022-09-20
08:37 | 2022-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website