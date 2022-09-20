عز الدين: لمنع دخول أي منتجات أو سلع تؤثر على صحة الأطفال والمواطنين

اتصلت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين، بالمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر، بعد تداول معلومات عن منتج غذائي دخل الاسواق اللبنانية وتبين أثره السلبي على الصحة في دول اخرى، وطالبته بمنع دخول هذا المنتج الى لبنان بشكل قاطع حفاظا على الصحة العامة.

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وطالبت عز الدين بـ"اتخاذ الاجراءات المتشددة من قبل الجهات المعنية لمنع دخول هذه المنتجات او اي سلع تؤثر على صحة الاطفال والمواطنين".

واعتبرت ان "هذه المسألة لا تحتمل اي تساهل او تهاون"، متمنية على وسائل الاعلام والمؤسسات التربوية ان "تقوم بدورها التوعوي في هذا المجال".



وتبين ان المنتج يحتوي نسبة عالية من البهارات تؤثر على سرعة دقات القلب وارتفاع الضغط، وقد تصل التأثيرات الى حد التسبب بنزيف وبخاصة عند الاطفال دون الثامنة عشرة.