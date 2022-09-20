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لبنان

مكب النفايات في طرابلس... النيران تندلع من جديد (صور)

Lebanon 24
20-09-2022 | 03:47
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أفادت مندوبة "لبنان 24" في طرابلس، عن تجدد اندلاع النيران في مكب النفايات في طرابلس.
 
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