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لبنان

مخزومي خلال مأدبة غداء على شرف بخاري: المملكة تتطلع إلى مستقبل لبنان

Lebanon 24
20-09-2022 | 04:09
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 أقام رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي في دارته، مأدبة غداء على شرف السفير السعودي وليد بخاري، في حضور المستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين، وثلة من فريق عمل النائب مخزومي، وحشد من رجال الأعمال.

 
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بداية رحب مخزومي بالسفير بخاري، شاكراً له الجهود المبذولة "لمد الجسور بين المملكة ولبنان".

 

وأكد مخزومي أن "السعودية لم تتوقف يوماً عن مساعدة ودعم لبنان وشعبه، وهي لا تتدخل بشؤونه الداخلية، كما أن المملكة لن تترك لبنان من غير دعم ومؤازرة، وهي تتطلع إلى مستقبل لبنان وتنظر إليه ضمن الخطط التنموية التي تعدها للبنان المقبل".

 

وأضاف: "أثق أن التغيير آت لا محال، فالانتخابات النيابية أفرزت طبقة جديدة ولن نسمح باستمرار النهج القائم".

 

من جهته، شكر بخاري لمخزومي  استضافته، لافتاً إلى أن "رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المستقبلية والمشاريع التي تعدها المملكة ليست للسعودية فحسب بل للشرق الأوسط كله".

 

وشدد على أنه "من الضروري أن يباشر لبنان الإصلاحات وإجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده، مع تمنياتنا بأن ينهض لبنان ويزدهر بعد هذا المخاض الصعب".

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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