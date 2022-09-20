وفد حكومي رسمي برئاسة مكية يزور اسبانيا ضمن اطار مشروع المكافحة المتقدمة للارهاب

بدعوة من رئاسة الحكومة الاسبانية ممثلةً بالمؤسسة الدولية الايبيرية الاميركية للإدارة والسياسات العامة FIIAPP المسؤولة المباشرة عن تنفيذ مشروع المكافحة المتقدمة للارهاب الممول من الاتحاد الاوروبي وتُشرف عليه رئاسة مجلس الوزراء في لبنان، قام وفد رسمي برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه بزيارة رسمية إلى إسبانيا بهدف التعرف على أفضل الممارسات حول المسائل المرتبطة بمكافحة الإرهاب والامن السيبراني ودعم قدرات التنسيق بين الادارات والأجهزة الامنية اضافة الى تفعيل سُبل التعاون مع رئاسة الحكومة الاسبانية.

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وخلال هذه الزيارة التي استمرت ليومين التقى القاضي مكيّه وزير الداخلية الإسباني السيد فرناندو غراندي مارلاسكا وناقش، من بين مواضيع أخرى، تقدم العمل في مشروع ACT (المكافحة المتقدمة للإرهاب لأجل أمن لبنان) الذي تنفذه في لبنان FIIAPP، كما التقى في مقر رئاسة مجلس الوزراء وزير الرئاسة والعلاقات مع البرلمان والذاكرة الديمقراطية السيد فيلكس بولانيوس، إضافة الى كبار المسؤولين الأسبان المختصين في مجال مكافحة الإرهاب والامن السيبراني ومن بينهم رئيس المحكمة المتخصصة في الإرهاب في المحكمة الوطنية السيد الفنسو غيبارا ورئيس المجلس الوطني الامني في رئاسة مجلس الوزراء الجنرال ميغال انخل بالاستيروس ورئيسة مؤسسة FIIAPP السيدة انا تورون وسفير الشؤون السيبرانية في وزارة الخارجية السيد نيكولاس باسكوال ورئيس مركز الاستخبارات لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة (CITCO) السيد مانويل نافاريتي والمفوض الرئيسي في مركز الاستخبارات العامة في الشرطة الوطنية السيد مانويل رودريغيز غارسيا ريسكو ورئيس المركز الوطني لحماية البنى التحتية الحرجة السيد خوسيه لويس باخويلو.

الوفد اللبناني ضم الى جانب القاضي مكيّه كلّ من السيدة هالة كيروز سفيرة لبنان في اسبانيا والدكتورة لينا عويدات المنسق الوطني لمشروع ACT في رئاسة مجلس الوزراء والسيدة ناتالي عيسى الخوري رئيسة مصلحة الشؤون المشتركة مع مجلس النواب في رئاسة مجلس الوزراء كما ضم عن الجانب الاسباني السيد خيسوس سانتوس سفير اسبانيا في لبنان والسيد قصي بولعيش مدير مشروع ACT والسيد خيسوس أرياس رئيس فريق العمل في مشروع ACT.

ويشار الى ان الحكومة الاسبانية ومؤسسة FIIAPP استجابت لطلب مكيّه بتنظيم زيارة عمل للجهات المعنية اللبنانية لاسيما الامنية منها الى اسبانيا للاطلاع ميدانياً على التجربة الاسبانية الرائدة في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وحماية البُنى التحتية الحرجة.

والجدير ذكره ان هذه الزيارة اتت في سياق متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للامن السيبيراني التي اقرتها الحكومة اللبنانية عام ٢٠١٩ كما والتحضير لوضع اللمسات الاخيرة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.

الصورة: مكية مع وزير الداخلية الاسباني فرناندو غراندي مارلاسكا.)