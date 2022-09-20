جديد بشأن إعتصام سائقي السيارات العمومية.. ماذا حصل؟

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أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات سائقي السيارات العمومية وعمال النقل مروان فياض تأجيل الاعتصام الذي دعا إلى تنفيذه يوم الخميس في 22 أيلول الجاري حتى إشعار آخر، وذلك "امام المستجدات الامنية التي تشهدها البلاد".وقال إن "الاوضاع التي تمر بها البلاد غير طبيعية ما يتطلب معالجات استثنائية وسريعة لضبط الامور على كل الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية ، وما شاهدناه بالامس من تطاول على القوى الامنية وعلى القضاء، يجعلنا نسأل اين السلطة الفاعلة الراعية لشؤون الناس وخصوصا ذوي الدخل المحدود الذين أصبحوا من الفقراء".واكد أن "الارتفاع المستمر في اسعار المحروقات، ولا سيما البنزين، يزيد من معاناة السائقين الذين باتوا شبه عاطلين عن العمل بسبب الارتفاع المستمر في اسعار المشتقات النفطية الامر الذي يدعونا الى المطالبة بانصاف كل العاملين في قطاع النقل وفقا للوعود التي قطعت لنا من جميع المسؤولين المعنيين".