الجيش يضرب طوقاً أمنيّاً في القبة... ماذا يحصل هناك؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على قنبلة داخل حديقة في شارع البقار في منطقة القبة - طرابلس. وقد حضر الجيش الى المكان، وضرب طوقاً أمنياً في المحلة، بإنتظار وصول الخبير العسكري، للكشف على القنبلة.

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