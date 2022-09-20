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لبنان

الجيش يضرب طوقاً أمنيّاً في القبة... ماذا يحصل هناك؟

Lebanon 24
20-09-2022 | 05:25
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على قنبلة داخل حديقة في شارع البقار في منطقة القبة - طرابلس. وقد حضر الجيش الى المكان، وضرب طوقاً أمنياً في المحلة، بإنتظار وصول الخبير العسكري، للكشف على القنبلة.
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قنبلة

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