الموت يؤلم نائباً بأقرب الناس...

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توفيت والدة النائب شربل مسعد ورئيس بلدية المجيدل ومدير مستشفى جزين الحكومي الدكتور الياس مسعد، السيدة زهور ياغي.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها عند الساعة الرابعة من بعد ظهر غد الاربعاء في كنيسة مار الياس- المجيدل، على أن تقبل التعازي يوم الاربعاء 21 الحالي في صالون الكنيسة، ويومي الخميس والجمعة 22 و23 الحالي من الساعة العاشرة في منزل الفقيدة في المجيدل.