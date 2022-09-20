Advertisement

لبنان

جميل السيد: سقوط النظام المصرفي يعني سقوط لبنان

Lebanon 24
20-09-2022 | 05:43
A-
A+
Doc-P-992315-637992746756256165.jpg
Doc-P-992315-637992746756256165.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر النائب جميل السيد أن  "ملايين الدولارات هدرت بإجراء عمليات إبدال الليرة بالدولار عبر منصة صيرفة"، مشيراً  الى أن" اشخاصاً اصبح عملهم هذا الامر".

وقال في تصريح له في مجلس النواب:"منذ 3 سنوات كانت قيمة الودائع  34 مليار دولار، واليوم انخفضت الى ما دون العشرة مليارات نتيجة صرفها على الدعم والاستيراد"، داعياً الى "وقف لعبة الرواتب بالدولار والكشف الفوري على الشركات التي تتاجر في هذا الامر،  واخذت مبالغ ضخمة بالدولار".
Advertisement

وطالب باجتماع بين كل من مصرف لبنان ووزير المال والمصارف مع المودعين "، معتبرا ان "سقوط النظام المصرفي يعني سقوط لبنان، وان بقاء النظام على ما هو عليه الان اكثر ضررا من سقوطه، فلا يمكن لهذا النظام الفوضوي ان يستمر".


المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:13 | 2022-09-20
08:00 | 2022-09-20
06:00 | 2022-09-20
05:00 | 2022-09-20
09:01 | 2022-09-20
08:37 | 2022-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website