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لبنان

بعد بيان بلدية قبعيت بشأن جريمة البلدة.. كيف علّق آل عبيد؟

Lebanon 24
20-09-2022 | 06:06
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أصدر آل عبيد في بلدة برقايل بياناً جاء فيه: "بعدما اطلعنا على البيان الصادر عن بلدية قبعيت وفعالياتها وما تضمنه من بنود، الأمر الذي ترك أثرا طيبا لدينا، لذلك، نطالب بلدية قبعيت ومخاتيرها ومشايخها وفعالياتها في تطبيق مضمون البيان الصادر عنهم وخاصة في ما يتعلق بتسليم المجرمين القتلة إلى القوى الأمنية، في أسرع وقت حتى تأخذ العدالة مجراها وتهدأ النفوس درءا للفتنة".
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وأضاف البيان: وللمصطادين في الماء العكر، فإننا نؤكد أن حقنا مع المجرم ومن يثبت التحقيق ضلوعه في هذه الجريمة فقط وليس مع أي شخص آخر".
المصدر: الوكالة الوطنية
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