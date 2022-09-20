ماذا قال جعجع بعد لقائه السفير السعودي عن ترشّحه للانتخابات الرئاسيّة؟

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري في معراب.





وبعد اللقاء، قال جعجع: "قمنا بجولة افق كبيرة في المنطقة ولبنان، وبالطبع تركيزنا كان على لبنان وتحديدا على الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويمكن تلخيصها بالتالي: الخلاص الوحيد للبنان هو بعمقه العربي، وتمسك أهله به أكثر من أي وقت آخر من خلال الدستور.

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وأضاف جعجع: "لم نتحدث مع السفير السعودي عن أسماء لرئاسة الجمهورية، تحدثنا عن المواصفات بالطبع، ولكن الأسماء لها بحث آخر".

وتابع: "إذا طلب منّي أكثرية نواب المعارضة الترشح للانتخابات الرئاسية فأنا جاهز لطرح برنامجي من جديد، ولكن هذا الأمر غير مطروح حالياً".