عن أسعار المواد الغذائيّة بالدولار... ماذا أوضح بحصلي؟

أوضح رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أنّ "هناك مغالطة بين ارتفاع سعر الصرف وارتفاع أسعار المواد الغذائية"، وقال إنّ "تقرير البنك الدولي يخلط بينهما ما يجعل الأرقام خيالية".

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وأضاف بحصلي للـ"أم تي في": "أسعارنا أرخص بالدولار مقارنة مع مصر والأردن مثلاً، وبالتالي القول إن لبنان أغلى من غيره غير صحيح".