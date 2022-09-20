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لبنان
عن أسعار المواد الغذائيّة بالدولار... ماذا أوضح بحصلي؟
Lebanon 24
20-09-2022
|
07:26
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أوضح رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أنّ "هناك مغالطة بين ارتفاع سعر الصرف وارتفاع أسعار المواد الغذائية"، وقال إنّ "تقرير البنك الدولي يخلط بينهما ما يجعل الأرقام خيالية".
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وأضاف بحصلي للـ"أم تي في": "أسعارنا أرخص بالدولار مقارنة مع مصر والأردن مثلاً، وبالتالي القول إن لبنان أغلى من غيره غير صحيح".
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