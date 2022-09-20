Advertisement

لبنان

عن أسعار المواد الغذائيّة بالدولار... ماذا أوضح بحصلي؟

Lebanon 24
20-09-2022 | 07:26
A-
A+
Doc-P-992346-637992811473647727.jpg
Doc-P-992346-637992811473647727.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوضح رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أنّ "هناك مغالطة بين ارتفاع سعر الصرف وارتفاع أسعار المواد الغذائية"، وقال إنّ "تقرير البنك الدولي يخلط بينهما ما يجعل الأرقام خيالية".
 
Advertisement
 
وأضاف بحصلي للـ"أم تي في": "أسعارنا أرخص بالدولار مقارنة مع مصر والأردن مثلاً، وبالتالي القول إن لبنان أغلى من غيره غير صحيح".
 
 

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:13 | 2022-09-20
08:00 | 2022-09-20
06:00 | 2022-09-20
05:00 | 2022-09-20
09:01 | 2022-09-20
08:37 | 2022-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website