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لبنان

بري يدعو مجلس النواب لعقد جلسة لدرس وإقرار الموازنة

Lebanon 24
20-09-2022 | 07:34
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري مجلس النواب الى عقد جلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين ٢٦ ايلول الجاري ٢٠٢٢، وكذلك مساء اليوم نفسه لمتابعة درس وإقرار مشروع الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢.
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