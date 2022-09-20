29
o
بيروت
27
o
طرابلس
16
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
15
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جعجع مرشح تغييري للرئاسة!
ايناس كريمة Enass Karimeh
|
Lebanon 24
20-09-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في إطار المنافسة حول المعركة الرئاسية وجملة المبادرات التي بدأت تأخذ طابعاً اكثر جدية في الاسابيع القليلة الماضية، جرى تسريب بعض المعلومات لوسائل الاعلام والتي تشير الى أن نواب "التغيير" ومعهم النواب المستقلون باتوا يتجهون الى التوافق على اسم رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع كمرشح لرئاسة الجمهورية.
Advertisement
هذه التسريبات بدأت تظهر علناً بعد اللقاء الذي جمع كتلة "النواب 13” مع جعجع ضمن المبادرة الرئاسية التي أطلقتها والتي تسعى الى التسويق لمواصفات رئيس الجمهورية بغض النظر عن اسمه بين كل القوى السياسية، وبعد ان اعلن احد النواب التغييريين بأن اللقاء كان من اطول اللقاءات السياسية، وألمح الى توافق مع جعجع على مختلف التفاصيل المرتبطة بمواصفات الرئيس المقبل.
فما مدى دقة كل هذه التسريبات؟
من المستبعد جداً أن يلقى اسم جعجع اجماعاً بين هؤلاء النواب باعتباره مرشحا منافسا، إذ إن ذلك يعني أن قوى التغيير قد اصطفت في جبهة واحدة وواضحة في لبنان وتورّطت في لعبة "شد الحبال" التقليدية، الامر الذي من شأنه أن يصيبها بمقتل في السياسة اللبنانيةالداخلية، لأن الاصطفاف مع قوى الثامن او الرابع عشر من آذار يضرب صدقية قوى الثورة التي بنت خطابها السياسي والانتخابي على اعتبارها "معارضة" لن تأخذ طرفاً مع أي فريق كان من السلطة ضد آخر.
وبالتالي، فإن تبنّي "قوى التغيير" لجعجع، حتى وإن حصل بشكل خجول، سيؤدي الى انشقاقات داخل الكتلة لا يقوى على تحمّلها احد. من جهة اخرى فإن النواب "المستقلين" يُمسكون باكثر من مرشح جدي للرئاسة، وأبرزهم نعمت فرام وميشال معوض وهذا يعني أنهم ليسوا في وارد التنازل ودعم جعجع الذين اختلفوا معه في اكثر من دائرة خلال الانتخابات النيابية الاخيرة. لكن ذلك لا ينفي أن يقوم عدد من النواب المستقلين بترشيح جعجع انما من المستحيل أن تتسع رقعة التأييد حتى من "حزب الكتائب".
تؤكد مصادر سياسية مطلعة أن كل ما سبق ذكره هو الاساس الذي بُني عليه التسريب والتحريف الذي يقول بأن رئيس "القوات" سيصبح محط إجماع، علماً أن التغييريين كانوا قد اعلنوا بأنهم يصرّون على شخصية رئيس مقبولة من كل الاطراف. فكيف هو الحال اذا تم الحديث عن كتلة "الحزب التقدمي الاشتراكي" الذي فتح رئيسه منذ مدة باباً واسعاً جداً مع "حزب الله" إذ يتمّ التنسيق بينهما على اعلى المستويات. ومن احدى التوافقات هي عدم وصول أي شخصية استفزازية لرئاسة الجمهورية. من هنا، يصبح الاجماع حول جعجع من قبل فريق سياسي أمراً مستبعدًا
وتقول المصادر ان السعودية تعمل بشكل عام على التواصل مع جميع القوى السياسية وليست في وارد الدخول في مواجهة او القيام بمعركة رئاسية لهذا الطرف او ذاك ، هذا يبدو واضحا من التصريحات السعودية العلنية التي لا تزال تضع السعودية في موقع غير المهتم بشكل كبير بالساحة اللبنانية.
وبدا لافتا اليوم التصريح الذي أدلى به جعجع بعد إستقباله للسفير السعودي وليد البخاري، وأشار فيه إلى أنه سيعلن ترشيحه للرئاسة في حال لمس إجماعًا من قبل نواب المعارضة على تسميته كمرشح لهم.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يهمّ المواطنين.. هل ستزدادُ التغذية الكهربائية؟
Lebanon 24
خبرٌ يهمّ المواطنين.. هل ستزدادُ التغذية الكهربائية؟
14:00 | 2022-09-19
19/09/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حُسِم الأمر.. الفيول الإيراني سيصل إلى لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
حُسِم الأمر.. الفيول الإيراني سيصل إلى لبنان في هذا الموعد
12:43 | 2022-09-19
19/09/2022 12:43:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تهافت على شراء سيارة "الأحلام".. والسعر بـ 7 آلاف دولار!
Lebanon 24
تهافت على شراء سيارة "الأحلام".. والسعر بـ 7 آلاف دولار!
02:30 | 2022-09-20
20/09/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الفنان وديع الشيخ بقبضة الجيش.. ما الذي فعله في صيدا؟
Lebanon 24
الفنان وديع الشيخ بقبضة الجيش.. ما الذي فعله في صيدا؟
15:10 | 2022-09-19
19/09/2022 03:10:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارات مجهولة و "رميُ أشخاص".. ماذا جرى في ساحة الشهداء؟
Lebanon 24
سيارات مجهولة و "رميُ أشخاص".. ماذا جرى في ساحة الشهداء؟
14:29 | 2022-09-19
19/09/2022 02:29:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ايناس كريمة Enass Karimeh
@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان
09:13 | 2022-09-20
الرئيس ميقاتي يُشارك في أعمال الدورة الـ77 للامم المتحدة في نيويورك
06:00 | 2022-09-20
الدولار يعود إلى الأرقام القياسية.. الحل سياسي وعودة الانتظام إلى المؤسسات
05:00 | 2022-09-20
الحكومة تفرمل التصعيد الحدودي؟
09:01 | 2022-09-20
بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة... من أوقفت شعبة المعلومات في القبّة؟ (صورة)
08:37 | 2022-09-20
محكمة أميركيّة أصدرت قرارها... لمن سيدفع "حزب الله" 111 مليون دولار؟
08:34 | 2022-09-20
أسئلة من لجنة الإعلام عن مشاكل قطاع الاتصالات...
فيديو
بعد وفاته خلافات جديدة تظهر في عائلة جورج الراسي.. "وريثة" تُحارب نادين وإعلامية شهيرة تُهدد بكشف المستور (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاته خلافات جديدة تظهر في عائلة جورج الراسي.. "وريثة" تُحارب نادين وإعلامية شهيرة تُهدد بكشف المستور (فيديو)
23:52 | 2022-09-19
20/09/2022 16:19:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ولي العهد البريطاني يسمح لطفليه بالسير معه خلف نعش الملكة (فيديو)
Lebanon 24
ولي العهد البريطاني يسمح لطفليه بالسير معه خلف نعش الملكة (فيديو)
02:30 | 2022-09-19
20/09/2022 16:19:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف يغزو الأسواق: مواصفاته ممتازة وسعره منافس تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف يغزو الأسواق: مواصفاته ممتازة وسعره منافس تعرفوا إليه (فيديو)
02:00 | 2022-09-17
20/09/2022 16:19:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact