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لبنان

العلية: هذه المزايدة لم يتمّ إطلاقها بعد

Lebanon 24
20-09-2022 | 07:55
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صدر عن رئيس هيئة الشراء االعام الدكتور جان العلية البيان الآتي: "اشيع عبر بعض الرواد غير المحترفين لمواقع التواصل الاجتماعي ان مزايدة تتعلق بتقديم خدمات اختيارية مميزة لاستقبال القادمين ومرافقة المغادرين في مطار رفيق الحريري الدولي تجري دون نشر الإعلان عنها على الموقع اللاكتروني لهيئة الشراء العام".
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وأضاف: "للتوضيح فإن هذه المزايدة لا تزال موضع درس في وزارة الاشغال العامة والنقل في ضوء ملاحظات هيئات الشراء العام عليها ولم يتم اطلاقها بعد. هكذا اخبارهم لا تختلف عن اخباراتهم".
المصدر: الوكالة الوطنية
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