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لبنان

جولات لوفد من أهالي الموقوفين في جريمة انفجار مرفأ بيروت...

Lebanon 24
20-09-2022 | 08:08
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التقى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري وفداً من أهالي الموقوفين في جريمة انفجار مرفأ بيروت.

وكان الوفد قد التقى قبل ذلك رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في قصر عدل بيروت.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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