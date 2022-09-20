جولات لوفد من أهالي الموقوفين في جريمة انفجار مرفأ بيروت...

التقى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري وفداً من أهالي الموقوفين في جريمة انفجار مرفأ بيروت.



وكان الوفد قد التقى قبل ذلك رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في قصر عدل بيروت.

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