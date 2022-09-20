Advertisement

لبنان

مأساة في بلدة لبنانيّة... وفاة طفلة في منتجع سياحيّ

Lebanon 24
20-09-2022 | 08:06
A-
A+
Doc-P-992356-637992838815407597.jpg
Doc-P-992356-637992838815407597.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفيت طفلة صغيرة لا يتجاوز عمرها الثلاث سنوات داخل حوض سباحة في منتجع سياحي، في بلدة الرميلة الساحلية.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جريمة مروعة في مصر.. طفلة تشنق نفسها بعد وفاة والديها!
lebanon 24
20/09/2022 16:19:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة طفلة في عكار بعد تعرضها للسعة عقرب
lebanon 24
20/09/2022 16:19:41 Lebanon 24 Lebanon 24
في عين الحلوة... وفاة طفلة أُصيبت برأسها عن طريق الخطأ
lebanon 24
20/09/2022 16:19:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة طفلة بعد سقوطها عن شرفة منزلها.. هذه التفاصيل
lebanon 24
20/09/2022 16:19:41 Lebanon 24 Lebanon 24

طفلة

وفاة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:13 | 2022-09-20
08:00 | 2022-09-20
06:00 | 2022-09-20
05:00 | 2022-09-20
09:01 | 2022-09-20
08:37 | 2022-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website