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عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة في مجلس النواب برئاسة النائب سجيع عطية وحضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض والاعضاء، وممثلين للادارات المعنية.اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عطية: "بحثنا في شكل مستفيض في موضوع السلامة المرورية مع الجمعيات واصحاب الشأن نتيجة الحوادث الكثيرة ونحن على ابواب الشتاء. وجدنا ان من المفيد ان نعطي هذا الموضوع الاهمية الكبيرة وحضر ممثلون للادارات المختصة. وكنا نتمنى ان يكون معنا وزيرا الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل. ونحن كلجنة نسجل تحفظا وزعلنا قليلا لأنه، على الاقل، يجب ان يحضرا، فالموضوع يتعلق بالسلامة المرورية وبالاذى للناس. وكان موقفهما يساعد كما نحن نساعد كنواب في توصيات معنية وخصوصا قبيل وضع موازنة الاسبوع المقبل، وهم في حاجة الى دعم نيابي لتحسين موازناتهم والادارة، وكان هناك كثير من الجمعيات والاهتمام والموضوع يستحق منا المتابعة بشكل اساسي، وتألفت لجنة من مجموعة من النواب برئاسة النائبة الزميلة ندى البستاني".وقالت البستاني: "اشكر رئيس لجنة الاشغال والطاقة على الاهمية المعطاة لهذا الموضوع الحيوي لنا جميعا. كنا نتمنى ان يكون الوزراء المختصون موجودين، وان شاء الله في اللجنة الفرعية، وبحسب توجيهات رئيس اللجنة، سنعقد اجتماعا الاسبوع المقبل لاتخاذ خطوات سريعة بالامكانات الموجودة، وبالتعاون الكامل مع الجمعيات التي تعنى بالسلامة المرورية".وختمت: "عرض علينا مجلس الانماء والاعمار خطة، وان شاء الله نستطيع الخروج بتوصيات وبمبادرات سريعة بتوجيهات رئيس اللجنة".