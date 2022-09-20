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لبنان

بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة... من أوقفت شعبة المعلومات في القبّة؟ (صورة)

Lebanon 24
20-09-2022 | 09:01
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات لتوقيف المطلوبين والمُخلّين بالأمن ضمن مدينة طرابلس، كثّفت القطعات المختصّة في الشّعبة جهودها الاستعلاميّة والميدانيّة لتحديد هوية المتورّطين، ومن بينهم:
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ع. ب. (مواليد عام 1999، لبناني الجنسيّة)، وهو من أصحاب السوابق بجرائم إطلاق نار، وافتعال مشاكل، ورمي قنبلة.
ا. ع. (مواليد عام 2001، لبناني الجنسيّة)
وهما مطلوبان بموجب بلاغات بحثٍ وتحرٍّ بالجرائم المذكورة أعلاه.

أعطيت الاوامر لدوريات الشعبة للعمل على تحديد مكان تواجدهما وتوقيفهما.
بتاريخ 16/9/2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة نفّذت إحدى دوريّات الشعبة كمينًا مُحكمًا في محلّة القبة، نتج عنه توقيفهما.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
 

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