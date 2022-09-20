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لبنان

الرئيس ميقاتي يُشارك في أعمال الدورة الـ77 للامم المتحدة في نيويورك

Lebanon 24
20-09-2022 | 09:13
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يشارك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اعمال الدورة السابعة والسبعين للامم المتحدة التي بدأت اليوم في مقر الامم المتحدة في نيويورك. 
ويرأس الرئيس ميقاتي وفد لبنان الذي يضم وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، مندوبة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة السفيرة امال مدللي، مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير غدي خوري والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.
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