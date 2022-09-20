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لبنان

عون: أعمل لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات

Lebanon 24
20-09-2022 | 10:13
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أكّد رئيس الجمهوريّة ميشال عون أنّه يعمل لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تتولى صلاحيات الرئيس في حال الشغور الرئاسي.
 
 
وأشار عون خلال استقباله سفراء الاتحاد الاوروبي إلى أنّ "لبنان يحتاج الى اصلاح سياسي وسيادي وتغييرات بنيوية في نظامه".
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أمّا سفير الاتحاد الأوروبي، فدعا "لتوافق سياسي لمعالجة المشاكل المطروحة وتنفيذ الإصلاحات"، وأضاف: "ليس من حلّ افضل من صندوق النقد الدولي".
 
 
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