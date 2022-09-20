عون: أعمل لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات

وأشار عون خلال استقباله سفراء الاتحاد الاوروبي إلى أنّ "لبنان يحتاج الى اصلاح سياسي وسيادي وتغييرات بنيوية في نظامه".

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أمّا سفير الاتحاد الأوروبي، فدعا "لتوافق سياسي لمعالجة المشاكل المطروحة وتنفيذ الإصلاحات"، وأضاف: "ليس من حلّ افضل من صندوق النقد الدولي".

أكّد رئيس الجمهوريّة ميشال عون أنّه يعمل لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تتولى صلاحيات الرئيس في حال الشغور الرئاسي.