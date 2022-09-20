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لبنان
إطلاق نار ومداهمات للجيش في التبانة... ما القصة؟
Lebanon 24
20-09-2022
|
10:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ عدداً من الاشخاص أطلقوا النار في الهواء، في منطقة التبانة في طرابلس، بعد خروج شقيقهم من السجن.
ويقوم الجيش بمداهمات في المنطقة بحثاً عن مطلقي النار.
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