إطلاق نار ومداهمات للجيش في التبانة... ما القصة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ عدداً من الاشخاص أطلقوا النار في الهواء، في منطقة التبانة في طرابلس، بعد خروج شقيقهم من السجن.



ويقوم الجيش بمداهمات في المنطقة بحثاً عن مطلقي النار.

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