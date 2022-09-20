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لبنان

ميقاتي التقى العاهل الأردني... وهذا ما قاله الملك عبدالله الثاني حول دعم لبنان وأزمة الكهرباء

Lebanon 24
20-09-2022 | 10:27
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إلتقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ملك الاردن عبدالله الثاني خلال مشاركتهما في اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك. 
وقد شارك في اللقاء وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، ووزير خارجية  الاردن ايمن الصفدي.
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في خلال اللقاء جدد ملك الاردن" تأكيد الوقوف الى جانب لبنان لتمرير الصعوبات التي يعاني منها في كل المجالات، لا سيما دعم القوى العسكرية والامنية".
وشدد على"انه سيكثف الاتصالات مع الدول المعنية لتسريع الخطوات الكفيلة بمساعدة لبنان في حل ازمة الكهرباء". 
وقد شكر الرئيس ميقاتي" للملك عبدالله اهتمامه الشديد بلبنان ووقوف الاردن الى جانبه في كل المراحل".
 
 
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