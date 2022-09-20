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لبنان

السعودي عزى البطريرك الراعي بوفاة المطران طانيوس الخوري

Lebanon 24
20-09-2022 | 10:33
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قدم مجلس بلدية صيدا برئاسة المهندس محمد السعودي أحر التعازي إلى البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومجمع الأساقفة الموارنة وإلى رعية صيدا المارونية وعائلة الخوري وإلى عموم أهالي صيدا بوفاة مطران صيدا ودير القمر السابق المثلث الرحمات المطران طانيوس الخوري.
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ولفت في بيان إلى "أن المطران الخوري هو سابع أسقف على مطرانية صيدا المارونية وعمل طوال فترة ولايته الممتدة من  1996 - 2006 على نسج أطيب العلاقات مع رعية الأبرشية ومع فاعليات صيدا وأهلها وبلديتها ومع رجال الدين المسلمين في المدينة وترك أثرا طيبا في نفس كل من عرفه".
 
وأشار إلى "أن رئيس الجمهورية الأسبق العماد اميل لحود منحه وسام الارز من رتبة كومندور بعد قداس الشكر الذي ترأسه المطران الراحل في كاتدرائية مار الياس - صيدا".
 
وختم البيان: "للفقيد الرحمة ولعائلته ومحبيه ومعارفه خالص العزاء والصبر والسلوان".

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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