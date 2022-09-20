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لبنان

نواب زاروا قائد الجيش.. والسبب؟

Lebanon 24
20-09-2022 | 10:39
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون النائبين سامر الثوم وإدكار طرابلسي، كما استقبل ألامين العام لحزب" الاتحاد" النائب حسن مراد استقبل على رأس وفد مرافق.
 
وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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