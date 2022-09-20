نواب زاروا قائد الجيش.. والسبب؟

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون النائبين سامر الثوم وإدكار طرابلسي، كما استقبل ألامين العام لحزب" الاتحاد" النائب حسن مراد استقبل على رأس وفد مرافق.

وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.