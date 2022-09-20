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لبنان
بعدما ساعد سالي حافظ في اقتحام "بلوم بنك".. ما مصير عبد الرحمن زكريا؟
Lebanon 24
20-09-2022
|
10:43
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أصدرت قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار قراراً بتخلية سبيل المدعى عليه الموقوف عبد الرحمن محمد زكريا، الذي كان قد أوقف بتاريخ 14 أيلول الجاري إنفاذا لمذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حقه، ومن دون كفالة.
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يشار الى أن زكريا هو واحد من سبعة موقوفين مدعى عليهم في ملفات اقتحام عدد من فروع المصارف، وهو من ساعد سالي حافظ المتوارية عن الأنظار مع الموقوف محمد رستم، على اقتحام مصرف "بلوم بنك" للحصول على وديعة شقيقتها المصابة بمرض السرطان، مع الإشارة الى أن زكريا هو من بلدة تكريت العكارية، ما يعني أن الصلاحية المكانية لتخلية سبيله من عدمها تعود الى القاضية نصار.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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